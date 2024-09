Apple Watch Series 10: il più sottile, il più leggero, il più veloce, il più sportivo, il più... smartwatch di sempre!

Evento Glowtime Apple, è il momento di Apple Watch. Sul palco di Cupertino ha trovato spazio non solo l'atteso Series 10, ma anche la nuova versione del Watch Ultra, che mai come quest'anno sentiva la pressione della concorrenza (l'avete vista, vero, la nostra recensione di Samsung Galaxy Watch Ultra ?)

Apple Watch Series 10: il display più grande

Apple Watch Series 10 è il più grande di sempre, con il 30% di spazio a schermo in più, che consente di leggere una riga di testo in più, e in generale di avere più spazio per app e contenuti. Non solo, ma è anche il più sottile (solo 9,7 mm) e il più leggero di sempre, con un 10% in meno di peso.

Il display è un wide-angle OLED, più luminoso del 40% proprio se guardato da inclinato, ovvero laddove è più difficile scorgere tutto alla perfezione.

La nuova watch face Flux, che si riempie secondo dopo secondo, trae vantaggio dalla possibilità per l'always-on-display di cambiare ogni secondo.

E per la prima volta sarà possibile riprodurre contenuti multimediali direttamente tramite lo speaker di Apple Watch.

Rimane l'impermeabilità fino a 50 metri, coadiuvata dalla nuova app Depth, che fornisce informazioni in tempo reale sull'immersione; ma c'è anche Tides, per le maree. Migliora poi la velocità di ricarica, che in 30 minuti porta l'orologio dallo 0 all'80%.

Il processore S10 promette non solo di essere veloce, ma di supportare adeguatamente tutte le funzioni dello smartwatch, come il rilevamento di cadute o incidenti, e la nuova rete neurale è così potente da rimuovere automaticamente i rumori di fondo durante una chiamata, ed è in grado di alimentare la nuova funzione di traduzione con efficacia.

Arriva inoltre il rilevamento dell'apnea notturna, una funzione che sarà disponibile anche su Apple Watch Series 9 e su Watch Ultra 2.

I colori disponibili sono jet black, warm rose gold e silver aluminum, mentre la nuova versione in titanio sarà disponibile in natural, gold e gray.

Uscita e Prezzo

Apple Watch Series 10 sarà lanciato a un prezzo di partenza di 399$, con disponibilità a partire dal 20 settembre.