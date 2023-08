Apple Watch Series 9 sarà disponibile in una nuova tonalità e potrebbe essere anche più veloce

Una recente indiscrezione ha suggerito che Apple Watch Series 9 beneficerà di una nuova tonalità: si tratta del colore rosa . Possibili novità anche per Apple Watch Ultra 2 , che potrebbe essere disponibile in un'inedita opzione di colore titanio nero. Queste anticipazioni, diffuse da ShrimpApplePro su Twitter , confermerebbero quanto trapelato precedentemente su Bloomberg , che rivelò che i nuovi smartwatch di Apple potranno contare su un nuovo processore, che dovrebbe garantire maggiori prestazioni.

Ritornando ai colori, sarebbero disponibili le seguenti opzioni: mezzanotte, starlight, argento e (PRODUCT) RED, oltre al rosa sopracitato. I nuovi smartwatch, inoltre, verranno venduti in confezioni più piccole: si tratterebbe di un altro segnale di Apple in tema di sostenibilità ambientale. Tra l'altro, come accennato già all'inizio, dopo averlo scartato l'anno scorso, quest'anno potrebbe essere la volta buona per assistere al debutto del colore nero del titanio su Apple Watch Ultra.