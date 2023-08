Apple Watch Series 9: non sperate in rivoluzioni di design

Mentre per la nuova serie iPhone 15 conosciamo già diversi dettagli, su Apple Watch sappiamo ancora poco. Nelle ultime ore però sono arrivati ulteriori dettagli sulla nona generazione di Apple Watch.

Ci avviciniamo a un periodo cruciale per Apple , il periodo in cui vengono presentati i nuovi iPhone della casa insieme agli Apple Watch .

Stando infatti a quanto riferito dal leaker Instant Digital su Weibo, i nuovi Apple Watch Series 9 non presenteranno particolari rivoluzioni in termini di design. Questo si contrappone ai miglioramenti che verranno apportati in termini di prestazioni.

Come suggerito anche dai precedenti leak, i nuovi Apple Watch avranno un processore aggiornato. Si tratta di un chip sempre realizzato da Apple, il quale dovrebbe avere un'architettura aggiornata con un conseguente miglioramento delle performance. Questo dovrebbe riflettersi anche sull'efficienza energetica, con incremento dell'autonomia.

Questo processore dovrebbe essere il chip S9, basato sull'Apple Bionic A15. Il suo processo realizzativo dovrebbe essere basato sul TMSC a 5 nm, lo stesso che ha caratterizzato la generazione precedente.

Insomma, Apple Watch Series 9 saranno esteticamente molto simili alla Series 8. Tutte le novità le troveremo sotto al cofano.