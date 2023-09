Apple Watch Series 9: le novità sono quasi tutte sotto il cofano

Oltre ai nuovi iPhone 15, durante l'evento Wonderlust di Apple sono stati svelati anche i nuovi Apple Watch Series 9, l'ultimissima iterazione dello smartwatch che più di tanti altri ha contribuito a rendere il mercato dei wearable smart così florido.

Non aspettatevi però grosse rivoluzioni. Apple Watch Series 9 non fa altro che migliorare alcuni aspetti della serie precedente, senza osare minimamente sul design anche per non influenzare la riconoscibilità del prodotto. Anzi, a dirla tutta è anche difficile distinguere la serie 9 dalla serie 8. C'è però una colorazione inedita: quella rosa! Le novità sono insomma quasi tutte sotto il cofano. Scopriamole insieme.

Articolo in stesura