Apple Watch Ultra 2 è una delle più grandi sorprese annunciate dall'azienda americana durante l'evento Wonderlust , quello dedicato principalmente ai nuovi iPhone 15 . Insieme alla nuova gamma Apple Watch Series 9 , il potentissimo Watch Ultra 2 vuole far fare un altro passo in avanti al mondo degli smartwatch, con una quantità di funzionalità mai così complete ed efficienti. Andiamo a vedere insieme tutte le novità di Apple Watch Ultra 2, le caratteristiche tecniche e il prezzo di listino.

Apple Watch Ultra 2

Con watchOS 10 ci sono tante piccole migliorie: la modalità notte si attiva automaticamente, il pulsante fisico laterale è completamente personalizzabile, si possono usare le nuove gesture viste anche su Apple Watch Series 9, come il doppio tap .

Apple Watch Ultra 2 riesce a tracciare la profondità delle immersioni, l' altitudine delle scalate (da -500 a 9.000 m) e tantissimi altri dati importanti. La rinnovata modalità ciclismo registra i valori di velocità e potenza (Watt), con un netto miglioramento per l'usabilità.

Attivando la modalità Modular Ultra è possibile leggere dati in tempo reale (altitudine, distanza, passi e altro), avendo sempre tutto sotto controllo durante l'allenamento.

L'autonomia non ha subito contraccolpi rispetto alla precedente generazione: assicura 36 ore di utilizzo in modalità normale e fino a 72 ore in low power mode.

Sono disponibili nuove colorazioni e c'è una notizia fantastica per gli amanti dell'ambiente: Apple Watch Ultra 2 usa il 95% di titanio riciclato per la scocca ed è completamente Carbon Neutral.