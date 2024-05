Brutte notizie per chi aspettava Apple Watch Ultra 3

L'analista Apple Ming-Chi Kuo, poco più di sei mesi fa, affermò che la probabilità di vedere un nuovo Apple Watch Ultra nel 2024 stava diminuendo. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano suggerire il contrario: il lancio di Apple Watch Ultra 3 potrebbe diventare realtà.

Kuo, infatti, ha detto che quest'anno vedrà la luce il nuovo modello dello smartwatch di Apple anche se rispetto al predecessore non dovrebbero esserci grosse sorprese. Il lancio potrebbe avvenire a settembre. Altre indiscrezioni non sono emerse, dunque per saperne di più occorrerà attendere le prossime settimane.