Il nuovo Apple Watch Ultra potrebbe avere componenti stampati in 3D

Il prossimo Apple Watch Ultra potrebbe avere dei componenti meccanici stampati in 3D. A diffondere questa notizia ci ha pensato l'analista Ming-Chi Kuo, il quale ha affermato che la società di Cupertino starebbe adottando la tecnologia di stampa 3D e che alcuni componenti meccanici in titanio della nuova versione dello smartwatch saranno realizzati appunto con questo tecnica.

Pu, inoltre, ha evidenziato che il passaggio al micro OLED avverrà nel 2024 e non quest'anno. Tra l'altro, ha ipotizzato un calo delle vendite nel 2023 a causa della "mancanza di un significativo aggiornamento delle specifiche". Insomma, il nuovo modello, rispetto al predecessore, potrebbe non presentare importanti innovazioni.

Il nuovo Apple Watch Ultra, insieme agli Apple Watch Series 9, dovrebbe essere presentato nel prossimo autunno, quando Apple svelerà anche la famiglia di iPhone 15. Per chi attende delle novità in ambito MacBook, invece, non arrivano buone notizie. Secondo Bloomberg infatti, i nuovi MacBook e MacBook Pro con processori M3 non arriveranno quest'autunno. Probabilmente ci sarà da attendere almeno fino al prossimo anno.