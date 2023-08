Il futuro Apple Watch X potrebbe essere rivoluzionario

Recentemente Mark Gurman ha anticipato che Apple starebbe preparando un'importante riprogettazione che coinvolgerà Apple Watch. In particolare, il nuovo modello dovrebbe chiamarsi Apple Watch X e debutterebbe nel 2024 o più tardi nel 2025 (in linea con il 10° anniversario dello smartwatch di Cupertino). L'aggiornamento sarà piuttosto significativo, soprattutto dopo anni in cui il dispositivo ha beneficiato di piccole modifiche.

In particolare, la società starebbe provando a rendere Watch X più sottile, magari implementando un nuovo sistema di fissaggio magnetico per collegare e scambiare i cinturini. Questa novità, infatti, consentirebbe ad Apple di ridurre le dimensioni e, di conseguenza, sbloccare potenzialmente maggiore spazio interno per la batteria. La conferma di questa ipotesi, tra l'altro, sarebbe stata data anche da persone coinvolte direttamente nello sviluppo dei nuovi smartwatch dell'azienda, che avrebbero affermato che questo sistema permetterà di risparmiare una notevole quantità di spazio che potrebbe essere riempito con una batteria più grande o altri componenti.

Tuttavia, il nuovo sistema magnetico renderebbe incompatibili i cinturini esistenti.