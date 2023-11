Anche il vostro Apple Watch si scarica velocemente? Il fix è in arrivo

L'aggiornamento a watchOS 10.1 sembra non aver fatto benissimo agli Apple Watch , in quanto nelle ultime due settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentano un deciso calo dell'autonomia (leggi anche: come ripristinare Apple Watch alle impostazioni di fabbrica ).

Un utente su Twitter afferma che il suo Apple Watch Serie 9 è passato da 100% di batteria a 0 in sole tre ore, mentre un altro utente riferisce che la batteria del suo Apple Watch Serie 7 si è scaricata del 25% in soli 30 minuti. Un altro ancora afferma come watchOS 10.1 stia uccidendo la batteria del suo Apple Watch in quanto perde il 50% in meno di 60 minuti.

Non solo, ma molte di queste persone riscontrano anche problemi a caricare i loro dispositivi a causa del surriscaldamento. Nell'app Impostazioni, gli utenti vedono questo messaggio: "La ricarica è in pausa a causa della temperatura dell'Apple Watch", il che comporta che l'orologio si scarica mentre è collegato al caricatore.

Le segnalazioni sono ormai numerosissime, sia su X che su Reddit o sui forum dell'assistenza di Apple, ma la casa di Cupertino sabato ha già distribuito una nota interna ai suoi fornitori di servizi autorizzati in cui conferma di essere a conoscenza del problema.

La società dichiara che una correzione è "in arrivo" tramite un aggiornamento software per watchOS 10, ma sfortunatamente non fornisce ulteriori dettagli sulle tempistiche.

La casa della mela aveva già provato a risolvere il bug, in quanto le note di rilascio di Apple per gli sviluppatori su iOS 17.1 affermano che l'aggiornamento risolve un problema in cui "potrebbe verificarsi un aumento del consumo energetico" quando un Apple Watch con watchOS 10.1 è abbinato a un iPhone con iOS 17.

Evidentemente il problema di battery drain dell'Apple Watch non è stato però completamente risolto, quindi sarà necessario un aggiornamento di watchOS.

Secondo MacRumors, Apple si sta preparando a rilasciare iOS 17.1.1 per gli iPhone, ed è probabile che il problema di consumo della batteria dell'Apple Watch sarà risolto nell'aggiornamento watchOS 10.1.1, anche se è possibile che la correzione non arrivi fino a watchOS 10.2, attualmente in beta e il cui rilascio è previsto per dicembre.