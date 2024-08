Google introdurrà una nuova applicazione per il meteo sui Pixel 9

Ormai manca una settimana al 13 agosto , giorno in cui avrà luogo l'evento di lancio per i nuovi prodotti della linea Pixel, ma le anticipazioni non accennano a fermarsi. I Pixel 9 , i prossimi top di gamma di casa Google, sono stati protagonisti di molteplici leak negli ultimi giorni (soprattutto riguardo l'estetica ) ai quali oggi andremo ad aggiungere un'interessante ''novità software''. Secondo quanto riportato da Android Authority , i nuovi Google-fonini usciranno con una nuova app per il meteo .

A primo impatto la novità più evidente sta nel design dell'interfaccia ancor più minimale. La nuova applicazione abbandona ''la rana meteorologica'' ed il caratteristico sfondo abbinato, in favore di uno sfondo con un semplice gradiente che va dall'alto al basso nello schermo e che dovrebbe cambiare colore in base alle condizioni meteo del momento.

L'elemento predominante della schermata è sicuramente il dato sulla temperatura scritto in grassetto, affiancato direttamente da un'icona che illustra il meteo al posto del simbolo del grado. Immediatamente sotto troviamo la previsione per ogni ora, racchiusa in un riquadro molto più tondeggiante e che ingloba anche il ''titolo'' della scheda, dove adesso la percentuale sulla probabilità di precipitazioni viene riportata sotto la rispettiva icona.

Le previsioni per i 10 giorni successivi, invece, subiscono un cambiamento più evidente che porta ad avere le informazioni in una sezione più compatta e non più estesa verso il basso. Il riassunto delle previsioni per ogni giornata viene racchiuso in più elementi a forma di pillola che, se cliccati, daranno l'accesso ad un'interfaccia basata su vari widget (non riposizionabili) per avere più informazioni.