Pocketpair avverte: non esiste un'applicazione di Palworld per mobile!

Infatti, come comunicato dallo stesso profilo social del gioco, nella giornata odierna sarebbero apparse delle versioni non ufficiali di Palworld disponibili al download su App Store e Google Play .

Se siete appassionati di videogiochi , è molto probabile che abbiate già sentito parlare di Palwolrd nelle ultime settimane (vi lasciamo la nostra guida su come iniziare al meglio il gioco ). Il titolo ha riscosso un enorme successo (non senza controversie ) e come spesso accade in queste situazioni, si crea un ''terreno fertile'' per dei possibili malintenzionati che vogliono approfittare del fenomeno attuale .

Nel post viene sottolineato appunto che ''Non esiste un'applicazione Palworld per i telefoni. Le app che utilizzano nomi e immagini del prodotto non sono affiliate in alcun modo alla nostra azienda.'' Il publisher ha prontamente messo al corrente della situazione Google ed Apple (che gestiscono gli store) e conclude il post avvisando gli utenti su eventuali rischi: ''Tieni presente che il download di queste app potrebbe portare alla fuga di informazioni personali archiviate sul tuo smartphone o a frodi''.

La questione dei ''cloni di Palworld'' ha suscitato le ironie del web, in quanto lo stesso gioco di Pocketpair era stato accusato a sua volta di essersi ''ispirato un po' troppo'' al design dei Pokémon. In questa storia le battute non hanno risparmiato neanche Apple. Infatti diversi utenti hanno notato come, dopotutto, anche sull'App Store è possibile trovare occasionalmente delle applicazioni ''dubbie'', indipendentemente dal sideloading.