Ecco perché a breve potreste aprire la vostra prossima auto con l'iPhone

L'ultra wideband è una tecnologia più sicura e precisa del Bluetooth, e soprattutto è integrata in sempre più telefoni, a partire dagli iPhone.

Non sorprende quindi che Apple stia cercando di aumentare la diffusione delle chiavi digitali, una tecnologia che consente di aprire un veicolo e persino avviarlo semplicemente con il telefono.

La notizia arriva direttamente dal Car Connectivity Consortium (CCC), che ha annunciato una partnership con il FiRa Consortium, che supervisiona lo sviluppo dello standard Ultra-wideband (UWB).

Obbiettivo dell'associazione sarà quello di sviluppare uno standard per l'UWB utilizzato nelle Chiavi Digitali del CCC, una specifica adottata da Apple per la sua funzione Car Keys che consente all'iPhone e all'Apple Watch di sbloccare i veicoli compatibili (tra cui BMW, Kia, Hyundai, Mercedes e Genesis) tramite NFC.

Giusto per dare un'idea degli interessi sottostanti, il CCC include Apple, Samsung, Xiaomi e la maggior parte delle principali aziende automobilistiche come membri, mentre il FiRa, un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta l'UWB, include Apple, Google, Cisco, Samsung, Qualcomm e altri come membri.

Il nuovo ente, chiamato Joint Ultra-wideband (UWB) MAC PHY Working Group (JUMPWG), garantirà "l'interoperabilità e la scalabilità a lungo termine della tecnologia avanzata UWB sviluppata per la chiave digitale CCC, incoraggiando una più ampia adozione della tecnologia UWB per una gamma sicura e accurata per l'accesso dei veicoli".

A guidarlo, Jinjing Jiang, un ingegnere di sistemi wireless di Apple, il cui compito sarà di mettere insieme tutti i produttori di telefoni e di auto per creare uno standard che non presenti falle sfruttabili da eventuali hacker.

Ma perché la necessità di creare uno standard? Al momento la chiave digitale del CCC utilizza UWB e NFC, insieme al Bluetooth a bassa energia per inviare e ricevere comunicazioni tra il telefono e l'auto. Alcune case automobilistiche usano questa tecnologia per consentire alle persone di sbloccare e avviare le loro auto senza nemmeno togliere i telefoni dalle tasche.

Il problema è che produttori come BMW hanno le loro chiavi digitali che funzionano via NFC, mentre Samsung ha annunciato due anni fa che avrebbe utilizzato l'UWB sulle sue chiavi digitali per i veicoli BMW, Audi e Ford.

La partnership dovrebbe incoraggiare una più ampia adozione dell'uso della tecnologia UWB nei veicoli, il che sarebbe non solo più sicuro ma anche più semplice, in quanto per usare l'NFC è necessario avvicinare il telefono alla portiera, mentre con l'UWB il telefono potrebbe stare anche in tasca.