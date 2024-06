"Il primo game store" per iPhone è online prima del previsto? Come installare Aptoide

Gli utenti Android conosceranno senz'altro il marketplace alternativo Aptoide, che ora sta per arrivare anche per gli utenti iPhone in una veste dedicata ai giochi. In teoria dovrebbe essere lanciato tra due giorni, ma noi abbiamo potuto farlo senza problemi

Dopo AltStore PAL e Setapp Mobile, i proprietari di iPhone nell'Unione Europea potranno a breve abbracciare una nuova alternativa all'App Store grazie all'apertura di Apple ai marketplace di terze parti. Aptoide, il popolare store alternativo per Android, sta infatti per lanciare la sua versione per iOS, indirizzata specificamente ai giochi (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi per Apple Arcade).

Cos'è Aptoide

Proprio come AltStore PAL e Setapp Mobile, Aptoide è un marketplace alternativo per iPhone. La società ha annunciato che in teoria verrà lanciato giovedì 6 giugno e inizialmente solo ad accesso limitato agli utenti che hanno ricevuto i codici di invito (come vedremo noi siamo riusciti già a installarlo e usare le app). Il marketplace sarà, almeno per ora, dedicato ai giochi, e infatti Aptoide lo ha definito il primo game store alternativo per iPhone. All'inizio potrete trovare sette giochi, ma dal lancio verranno aggiunti nuovi titoli ogni settimana (o giorno, a leggere sul sito, dove però si fa riferimento anche al fatto che verranno aggiunti non solo giochi, ma anche app).

Si prevede infatti che nel tempo "presenterà contenuti da una varietà di sviluppatori" e che "oltre 100 sviluppatori iOS" hanno espresso interesse per la piattaforma, con 30 offerte attualmente in fase di integrazione. In futuro, il CEO di Aptoide Paulo Trezentos ha dichiarato a The Verge che il servizio potrebbe essere ampliato per fornire contenuti e servizi aggiuntivi.

Le differenze con gli altri marketplace alternativi

Oltre al fatto di essere focalizzato sui giochi, ci sono altre differenze tra Aptoide e i marketplace alternativi fin'ora annunciati. Prima di tutto, Aptoide è il primo a integrare una soluzione di acquisti in-app (IAP) approvata da Apple, che fornirà agli sviluppatori tramite un kit di sviluppo software apposito. Questa soluzione è stata implementata per non far pesare sugli utenti la Core Technology Fee (CTF), che prevede il pagamento di 0,50 € per ogni utente che installa un'app dopo il milionesimo utente. Aptoide infatti utilizza un modello diverso, e invece di trasmetterlo direttamente agli utenti sotto forma di abbonamento, il costo sarà supportato da una commissione addebitata agli sviluppatori per gli acquisti in-app. Secondo Trezentos, questo "significa che le app basate su IAP saranno preferite in Aptoide iOS". Il manager spera però che un giorno il CTF non verrà più addebitato, permettendo di aprire a più sviluppatori. Per confronto, AltStore PAL chiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale di 1,5 € + tasse, pari a 1,83 € all'anno, mentre Setapp Mobile chiederà un abbonamento mensile (ancora non comunicato) che però include la possibilità di usare tutte le app al suo interno, senza altri costi.

Come installare Aptoide (spoiler: funziona già)

Come abbiamo anticipato, Aptoide verrà lanciato giovedì (al momento c'è un conto alla rovescia), ma in teoria solo per chi ha un invito. Per ottenere un invito bisognerebbe chiedere a un utente che ne è già dotato o unirsi alla waitlist, che però secondo l'azienda è già di 20.000 utenti. Stando a quanto dichiarato, si prevede di emettere tra 500 e 1.000 codici al giorno, in modo da monitorare il feedback dei primi utenti. Una volta ottenuto il codice, bisogna andare a questo indirizzo da Safari su iPhone e cliccare su Download. Questo in teoria, perché noi abbiamo installato il marketplace e le app senza problemi, già da ora. Una volta toccato Download, nella pagina seguente cliccate su Install Aptoide, poi toccate OK sul messaggio pop-up. Andate nelle Impostazioni del telefonoe in alto toccate Autorizza app da Aptoide S.A.

Toccate Autorizza, autenticatevi e poi tornate al sito e toccate Install Aptoide. Il processo verrà completato toccando nuovamente Installa l'app marketplace. Troverete la nuova icona nella Home del telefono.

Apritela e scegliete un'app, poi installatela. Noi vediamo tra le opzioni What's my IQ?

World Jungle

Hangman

Solitaire

Trivial Drive

Charades Dopo averla installata, potrete avviarla e giocarci. I titoli come detto non sono entusiasmanti, ma si spera che ne verranno aggiunti altri.