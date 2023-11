Switch magnetici con sensibilità programmabile: la tastiera meccanica di Arbiter Studio sembra un vero best buy

Scendendo nel dettaglio, i Fuji Magnetic Switch sono switch lineari lubrificati a livello di fabbrica con una forza di attuazione di 36 gf, una distanza di attuazione variabile tra 0,1 e 3,8 mm, una corsa totale di 4 mm e sono garantiti per 100 milioni di pressioni.

Ma non finisce qui: Polar 65 integra un sacco di caratteristiche che faranno la gioia degli amanti delle tastiere meccaniche.

La scocca esterna è in alluminio CNC; i tasti sono in PBT Dual-Shot (i più resistenti) con profilo KOP; gli stabilizzatori sono fissati alla PCB (e già lubrificati), e la PCB stessa vanta certificazione IP54 per la resistenza a spruzzi e polvere. E, dulcis in fundo, ci sono anche strati fonoassorbenti: due in silicone per la precisione, uno tra la piastra e la PCB e uno sul fondo della tastiera. Come suggerisce il nome, si tratta di una tastiera formato 65% con layout ANSI USA pensata prevalentemente per il gaming, visto il formato ridotto che permette di tenere le mani che usano tastiera e mouse molto vicine tra loro.