Il "Telegram dei browser" arriva su Windows 11, e ha tutte le carte in regola per insidiare Chrome e Edge

E come avrete già capito il browser in questione è Arc

I lettori affezionati conosceranno già Arc, un browser lanciato inizialmente solo per macOS, poi sbarcato (più o meno) su iPhone, e che oggi arriva finalmente anche su Windows 11. Cosa sarà mai un nuovo browser! - direte voi. Capiamo la ragione, ma dateci spago per qualche minuto e capirete che Arc non è un browser come tutti gli altri, e merita davvero la vostra attenzione.

Arc: un browser davvero diverso

Descrivere Arc in poche parole non è facile, ma se dovessimo fare un parallelo sarebbe proprio con Telegram. Come la nota app di messaggistica, Arc offre una serie di funzioni non banali e soprattutto non disponibili sui software della concorrenza, ragione per cui ci ha da subito stregato. E si chiaro che Arc, proprio come Telegram, ha continuato a innovare mese dopo mese, release dopo release, con l'aggiunta di un sempre maggiore numero di opzioni. Il suo motore di rendering è Chromium, lo stesso di Chrome e Edge, quindi comunque una base solida, nonché ormai lo standard de facto del web. Ma è proprio su questa base che Arc si è sviluppato in modo diverso.

Dalla split view, per affiancare rapidamente due pagine, alla funzione di peek in un link, che consente di dare uno sguardo al suo contenuto senza per forza aprirlo. Ma le sue due funzioni principe, quelle che vi "costringono" a ripensare il modo di navigare, sono la sidebar dove risiedono tutte le schede aperte e i segnalibri, e gli spazi, che consentono di raggruppare tab e bookmark in blocchi separati: un po' come avere dei desktop multipli, ma per il browser. Il tutto poi con un ottimo grado di personalizzazione, anche grafico, che non gusta mai. Sia chiaro poi che l'integrazione in Windows è stata fatta con tutti i crismi, ovvero sia col supporto touch che con l'adozione di WinUI 3.0, il linguaggio di design nativo del sistema operativo, che fa si che Arc sia integrato splendidamente in Windows. Se non ve lo avessimo detto, non avreste mai indovinato che le sue origini sono su macOS.

Download e supporto