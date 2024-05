Arc si aggiorna su iPhone, e ora somiglia a un vero browser

Si torna a parlare di Arc, il browser web che negli ultimi tempi è salito notevolmente alla ribalta, soprattutto dopo il suo rilascio anche per Windows. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per la sua versione per iPhone.

L'aggiornamento in questione arriva quindi per Arc Search. La versione del noto browser per iPhone introduce diverse novità, le quali contribuiscono a rendere Arc Search quasi un vero browser. Questo perché la versione per iPhone, come abbiamo sottolineato in fase di lancio, è più una companion app che un reale browser.