Arc Search ti fa letteralmente telefonare a Internet, peccato che Internet non parli italiano

Arc è senza dubbio uno dei browser più interessanti degli ultimi anni e, un po' di tempo fa, raccontavo perché è diventato il mio nuovo browser di default. Dopo un grande successo nel settore desktop (dopo il rilascio anche per Windows), il team di The Browser Company si sta dedicando molto anche alla controparte mobile, ossia Arc Search per iPhone.

L'ultima novità lanciata per la versione mobile è una funzione chiamata Call Arc, che vi permette di... telefonare ad Internet? Battute a parte, si tratta di una ricerca vocale, che si attiva automaticamente portando il telefono all'orecchio, esattamente come si farebbe per una telefonata.

Anche l'interfaccia riprende in pieno quella di una chiamata e per fare una ricerca basta chiedere, a voce: l'intelligenza artificiale farà la ricerca per noi e ci risponderà, sempre a voce. Nel (breve) tempo d'attesa tra la domanda e la risposta c'è anche una piacevole musichetta d'attesa che fa tanto call center.

Se poi vorrete saperne di più, c'è il tasto Read More, che costruirà una pagina web personalizzata con tutte le informazioni utili del caso.