Risparmiare spazio sarà più semplice che mai con Android 15

Il video che trovate in basso l'ha realizzato il buon Mishaal Rahman , il quale è già riuscito ad abilitare la funzione per l'archiviazione delle app in Android 15.

La funzionalità per l'archiviazione delle app si basa sul fatto che le attuali app Android includono una versione ridotta di loro stesse . Si tratta di un apk incluso nell'apk globale, il quale prevede una versione estremamente basilare dell'app: in sostanza è inclusa l'icona (con la relativa freccia di download che indica lo stato di archiviazione) e il collegamento per lo scaricamento dell'intera app.

Il video è una dimostrazione di come funzionerà: direttamente dalla pagina dedicata all'app nelle impostazioni di Android sarà disponibile il pulsante Archivia. Questo rimuove tutti i file non necessari all'archiviazione dell'app, tenendo soltanto l'apk di base che abbiamo descritto prima. In termini pratici, Rahman fa l'esempio dell'app Uber, che nella sua forma classica occupa 387 MB, mentre nella sua forma archiviata occupa solo 17,6 MB. Una riduzione del 95%. Immaginate di fare questo per tutte le app che avete installato ma che non usate di frequente.

Il ripristino dell'app archiviata sarà possibile sempre dalle impostazioni di Android, e necessita di qualche secondo affinché l'app venga nuovamente scaricata e installata nella sua forma originale. Speriamo che la funzionalità venga ulteriormente ottimizzata, in modo che anche il processo di ripristino risulti più rapido.

Ma non finisce qui, perché nella nuova integrazione dell'archiviazione app a livello di sistema Android arriverà anche la possibilità di archiviare automaticamente le app inutilizzate, un po' come con Android 14 è possibile rimuovere automaticamente i permessi alle app inutilizzate per un certo periodo.