Open Fiber annuncia 171 nuovi Comuni coperti in FTTH e FWA nelle aree bianche: ecco quali

Infratel è la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultra Larga nelle zone a bassa densità di popolazione o comunque nelle aree del Paese dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire per portare la fibra.

Queste sono definite come aree bianche e sono zone in cui non è presente una copertura di rete a banda larga, in quanto nessun operatore ha mostrato interesse a investire. Per questo è stato creato il progetto BUL, finanziato con i fondi del Pnrr per rispettare le direttive UE.

Dopo aver vinto i tre bandi del progetto Banda Ultralarga del Governo, Open Fiber è stata incaricata da Infratel di cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni per espandere la copertura sul territorio nazionale della fibra ottica e ridurre così al minimo il digital divide.

Due sono le tecnologie utilizzate: FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, FWA (Fixed Wireless Access), il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.