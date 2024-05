Aree Infratel, arrivano altri 132 Comuni in FTTH e FWA: scopriamoli tutti!

Open Fiber ha appena aggiornato l'elenco dei Comuni coperti nelle aree Infratel, ovvero nelle cosiddette aree bianche oggetto degli interventi del piano Banda Ultralarga (BUL) del Governo (sapete come trovare il miglior operatore Internet casa?). Sono ben 132 i nuovi Comuni coperti in FTTH e FWA, ma questo non vuol dire che sarà possibile per tutti acquistare subito una connessione. Vediamo perché e l'elenco dei Comuni.

Cosa sono le aree Infratel

Infratel è la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultralarga nelle aree a bassa densità di popolazione, dette anche Aree Bianche. Le Aree Bianche sono quindi zone a bassa densità abitativa, o comunque aree del Paese dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire per portare l'FTTH, situazione che il Piano Banda Ultralarga intende risolvere in quanto finalizzato a espandere la copertura sul territorio nazionale della fibra ottica. I lavori della costruzione della rete sono stati affidati in concessione a Open Fiber, che ha vinto i tre bandi, con l'obiettivo di cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni e ridurre quindi al minimo il digital divide. Due sono le tecnologie utilizzate, la "normale" fibra FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, la FWA (Fixed Wireless Access), ovvero il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Perché potrebbe non essere ancora possibile acquistare un piano fibra

Tenete presente che anche se il vostro Comune è stato aggiunto in questa lista, non è detto che gli operatori ne diano immediata disponibilità. Innanzi tutto, l'operatore deve operare nelle Aree Bianche, e inoltre anche se il Comune risulta rilegato potrebbe essere necessario qualche giorno perché i sistemi degli operatori vengano aggiornati. Inoltre potrebbe esservi comunicato che dovrete attendere più del previsto, in attesa del completamento del rilegamento: è il caso dei Comuni di questa lista indicati in corsivo, in quanto non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale). Nel caso il vostro operatore non indichi il Comune come coperto, riprovate tra qualche giorno o cambiate operatore.

L'elenco dei nuovi Comuni