Aree Infratel: Open Fiber raggiunge altri Comuni in FTTH e FWA

Continua inesorabile la copertura da parte di Open Fiber delle Aree Infratel, la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultra Larga nelle aree a bassa densità di popolazione, dette anche Aree Bianche (sapete come verificare la copertura fibra?).

L'obiettivo di Infratel e Open Fiber, quest'ultima vincitrice dei tre bandi per l'esecuzione dei lavori, è infatti quello di cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni, con l'intento di ridurre al minimo il digital divide e garantendo una copertura sul territorio nazionale in fibra ottica (ecco come trovare il miglior operatore Internet casa).

Due sono le tecnologie utilizzate: FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, FWA (Fixed Wireless Access), il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Oggi Open Fiber ha aggiunto nuovi Comuni nelle aree Infratel, 118 in FTTH e 124 in FWA.

Andiamo a vederli, ricordandovi che la copertura non implica la disponibilità immediata agli operatori, quindi potreste dover aspettare qualche giorno prima che il sito del gestore ne confermi la presenza.

Infine, alcuni di questi Comuni collegati in FTTH, indicati in neretto, non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale), il che significa che quando richiederete la verifica di copertura dovrete attendere di più per l'attivazione del collegamento.