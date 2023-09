L'intelligenza artificiale di Opera diventa l'ideale per gamer e streamer

Opera è conosciuta per essere uno dei browser più popolari al mondo, nel quale durante il 2023 ha integrato un'intelligenza artificiale, chiamata Aria. Però, questa intelligenza artificiale non era stata portata su un altro prodotto di Opera, cioè Opera GX, il browser dedicato al gaming.

Infatti, adesso sta arrivando anche in Opera GX con funzionalità speciali, pensate per i videogiocatori e per chi vuole iniziare una carriera da streamer o l'ha già iniziata. Aria, il chatbot di Opera affinato da ChatGPT di OpenAI, potrà aiutarvi a ottenere informazioni sul mondo dei videogiochi.

Sarà capace di rispondere a domande come: "Starfield è stato lanciato?" (a questo in realtà ci pensiamo noi) oppure "Come posso iniziare la mia carriera da streamer?" oppure si possono chiedere informazioni sugli ultimi aggiornamenti dei propri videogiochi preferiti.