Arizona Sunshine 2 disponibile da oggi: che la caccia agli zombie abbia inizio!

La realtà virtuale accoglie Arizona Sunshine 2, seguito di uno dei titoli più apprezzati in assoluto per i visori VR. Il titolo è disponibile da oggi in accesso anticipato per coloro che hanno preordinato la Deluxe Edition del gioco su PlayStation VR2 e Steam VR, mentre tutti gli altri potranno accedervi a partire dal 7 dicembre sulle piattaforme Meta Quest, PS VR2, Steam VR e Pico. Per celebrare l'evento, Vertigo Games ha pubblicato il trailer di lancio, che trovate in calce all'articolo.