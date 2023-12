Arkane e Bethesda ufficializzano il gioco Marvel's Blade: ecco il primo trailer

Passando al protagonista del futuro gioco, Blade è un mezzo-vampiro impegnato proprio nella caccia ai vampiri. Essi, infatti, non convivono proprio pacificamente con gli uomini e dunque è necessario un eroe come Blade. Il personaggio dei fumetti Marvel, inoltre, è diventato noto soprattutto grazie ai film con protagonista Wesley Snipes.

Direttamente dal palco dei The Game Awards 2023 è stato confermato Marvel's Blade , un gioco d'azione dedicato al personaggio Marvel . A darne ufficialità ci hanno pensato Arkane e Bethesda tramite un trailer. In particolare, il breve filmato, per ora, è incentrato sulla narrazione: dunque, è abbastanza complesso comprendere il gameplay del gioco. Tra l'altro, il progetto ha attirato varie attenzioni poiché la collaborazione tra Arkane e Marvel è inedita.

Per quanto riguarda il gioco, come accennato sopra, non risulta facile capire di cosa si tratti, tuttavia è ipotizzabile che l'azione non mancherà. Tra l'altro, vedendo il trailer, si può notare uno stile grafico che richiama il fumetto. Dunque, non rimane che attendere qualche novità in più, anche relativamente al periodo di uscita e alle piattaforme su cui sarà possibile giocare a Marvel's Blade.

A questo proposito, potrebbe trattarsi di un'esclusiva PC e Xbox Series X|S.