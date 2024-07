ARM lancia Accuracy Super Resolution: ecco come migliora i giochi su telefono, consumando meno

Cos'è Accuracy Super Resolution

Accuracy Super Resolution è un nuovo upscaler basato su FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) di AMD, ed è indirizzato principalmente ai dispositivi a batteria per ridurre il consumo energetico.

Come promemoria, un upscaler, come può essere il DLSS di NVDIA, FSR o RSR di AMD e XeSS di Intel, è una tecnologia per computer che consente di aumentare risoluzione e frequenza dei fotogrammi (il frame rate) senza aumentare lo sforzo computazionale, rendendo quindi giocabili i titoli anche su computer con schede grafiche non potentissime.

La chiave è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione delle immagini, ma non c'è un solo tipo di upscaler. ARM ha scelto di basarsi su FSR 2 di AMD in quanto utilizza l'upscaling "temporale",

che si differenzia

La differenza è che quello spaziale scala un'immagine in base a un singolo fotogramma, mentre quello temporale comporta l'utilizzo di più fotogrammi per generare un'immagine di qualità superiore. Il meccanismo di base prevede l'utilizzo dei vettori di movimento, che descrivono le direzioni in cui gli oggetti nell'immagine si stanno muovendo attraverso i fotogrammi precedenti per "prevedere" quello successivo.

Rispetto al DLSS, all'FSR e all'XeSS, però, ASR di ARM ha un grande vantaggio: porta l'upscaling sui telefoni, proprio come il GSR di Qualcomm.