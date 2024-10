Arm minaccia Qualcomm: stop alla licenza di progettazione dei chip. Le conseguenze sarebbero disastrose

La diatriba nasce dal fatto che Qualcomm utilizza la licenza per sviluppare i propri chip custom, che sono alla base di molti degli smartphone di fascia alta presenti sul mercato.

Il recente annuncio di Arm riguardo l'interruzione della licenza di progettazione dei chip per Qualcomm segna un'escalation in una battaglia legale che potrebbe ridefinire i rapporti tra le due aziende e avere impatti significativi su tutta l'industria .

Le accuse di Arm

Arm, che progetta l'architettura dei SoC utilizzati nella maggior parte degli smartphone e altri dispositivi mobili, ha deciso di alzare la posta in gioco con Qualcomm.

Secondo le fonti di Bloomberg, la revoca della licenza sarebbe legata a dispute riguardanti diritti di proprietà intellettuale e utilizzi non autorizzati delle tecnologie di Arm da parte di Qualcomm.

Arm si è detta preoccupata per l'uso non conforme delle sue proprietà, e questo potrebbe influenzare drasticamente il settore se l'azienda decidesse di continuare su questa strada.

Le aziende che si basano sulle tecnologie di Qualcomm potrebbero trovarsi in difficoltà se la licenza venisse effettivamente revocata, dato che i chip di Qualcomm sono parte integrante di molti dispositivi mobili e non solo. Basti pensare ai recenti PC Copilot+, che proprio in questi mesi cercano di affermarsi sul mercato.