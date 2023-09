Armatevi di tisana e coperte: ecco le novità di Prime Video in arrivo nei prossimi mesi

L'imminente arrivo dell'autunno vuol dire solo una cosa per gli amanti di film e serie TV: coperta, divano e la serata perfetta è servita. Di recente vi avevamo già parlato dei nuovi contenuti disponibili in streaming su Prime Video per il mese di settembre, come la seconda stagione de ''La Ruota del Tempo'', ''Gen V'' e ''The Continental'', ma adesso sappiamo le ulteriori novità che ci terranno compagnia per i prossimi mesi. A spiccare tra i nuovi annunci della piattaforma di Amazon troviamo la terza stagione della serie original ''Upload'' e la seconda stagione di ''Invincible'', il successo tratto dall'omonimo fumetto di Robert Kirkman.

Di seguito l'elenco per data di uscita delle novità in arrivo: