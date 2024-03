Arriva un grande aggiornamento per Moto G84, ma non è per tutti

Motorola non è conosciuta per essere la più veloce ad aggiornare i propri smartphone, anzi a volte è stata quella che ha aggiornato in ritardo i propri dispositivi. Però, d'altra parte bisogna considerare che rilascia veramente tanti smartphone, quindi può essere complicato seguirli tutti.

L'informazione dell'avvenuto aggiornamento ci arriva direttamente dal nostro gruppo Facebook, dove quotidianamente gli utenti si scambiano opinioni sulla tecnologia: Danilo Prospero ha pubblicato lo screenshot, che vi lasciamo in basso, dell'arrivo della notifica.

Il major release pesa 1,86 GB e, oltre a introdurre Android 14, porta con sè le patch di sicurezza del 1 febbraio 2024. Però, non è tutto oro ciò che luccica: infatti, sembra che l'aggiornamento non sia arrivato proprio a tutti gli utenti. Sia sul nostro gruppo Facebook sia nel forum ufficiale di Motorola ci sono degli utenti che lamentano di non averlo ricevuto, quindi, se fate parte di questa categoria, non bisogna disperare.

Chi lo ha ricevuto sostiene che non sia cambiato poi molto rispetto ad Android 13, ma sembra sia possibile espandere virtualmente la RAM raggiungendo i 20 GB rispetto ai 12 GB di partenza.