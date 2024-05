Arriva Chrome OS 124: il multitasking di Windows 11, più occhio ai giochi e non solo

Google rilascia un nuovo aggiornamento per Chrome OS, il suo sistema operativo dedicato ai Chromebook e che negli ultimi tempi ha visto notevoli rinnovamenti.

L'aggiornamento appena introdotto per Chrome OS fa riferimento alla versione 124. Si tratta di un aggiornamento rilevante, in quanto introduce diverse novità importanti. Andiamo a vederle insieme con ordine.

Novità per il multitasking di Chrome OS

Google aggiorna ulteriormente il multitasking di Chrome OS. Dopo questo aggiornamento sarà possibile accedere a quella che Google definisce configurazione avanzata della modalità multitasking.

Come vedete dall'immagine in basso, questa permette di scegliere in maniera più semplice come configurare la seconda finestra da affiancare nella modalità schermo diviso, dopo aver impostato la prima. Sarà possibile scegliere tale seconda finestra da una griglia che raccoglie tutte le finestre aperte.

Per chi ha familiarità con l'analoga modalità presente in Windows 11, si renderà conto dell'estrema similarità con la novità appena lanciata da Google su Chrome OS.