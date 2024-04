Arriva Lawnchair 14: per chi ama Pixel Launcher, con tante personalizzazioni

Torniamo a parlare di launcher perché nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Lawnchair . Si tratta di uno dei launcher da subito ha attirato particolari attenzioni perché, soprattutto in termini di design, ci ricorda il look estremamente semplice e pulito del Pixel Launcher di Google.

L'aggiornamento introduce Lawnchair 14 in versione beta. Si tratta di una versione molto interessante perché introduce diverse novità, comprese alcune che sono in esclusiva per coloro che hanno Android 14. In questo contesto, ad esempio vediamo come la nuova barra delle applicazioni introdotta non sarà disponibile per coloro che hanno Android 12 e versioni precedenti.

Le novità di Lawnchair 14

Andiamo quindi a vedere quali sono le novità introdotte con Lawnchair 14 beta:

Arriva il supporto alle API GestureNavContract . Queste API sviluppate da Google permettono una visualizzazione delle animazioni di sistema più fluide . Si tratta di un aspetto molto importante quando si usano launcher di terze parti, i quali in determinate condizioni possono mostrare dei piccoli impuntamenti nelle animazioni proprio perché non si usa il launcher stock di sistema. Con questa novità le animazioni invece dovrebbero sempre risultare fluide come se steste usando il launcher stock.

Arriva la ricerca globale tramite il launcher. Si tratta di una novità che è stata introdotto con i launcher stock di alcuni produttori, come Google e Samsung. Ora anche Lawnchair 14 supporta questa funzionalità, con la possibilità di ricercare tra contatti, file salvati, sezioni delle impostazioni e tanto altro.

Nuova pagina iniziale in collaborazione con Startpage per la ricerca sul web.

Arriva Smartspacer. Si tratta di un'app creata dal noto sviluppatore di terze parti KieronQuinn. In sostanza, Smartspacer consiste in un widget At a glance, quello che Google offre di default sui suoi Pixel, con molte più possibilità di personalizzazione. Insomma, potrete avere la stessa piacevole sensazione di design che si ha utilizzando Pixel Launcher, con più personalizzazione.

Arrivano una serie di nuove personalizzazioni dell'interfaccia di sistema: Possibilità di nascondere la dock. Selettore per le forme delle icone personalizzate. Selettore per gli icon pack personalizzati. Personalizzazioni per gli elementi grafici. Più font supportati.

dell'interfaccia di sistema:

Ma non finisce qui: Lawnchair ha riferito che in programma ci sono altre novità per Lawnchair 14.

Tra queste sono state menzionate la possibilità di nascondere il drawer, il supporto alle nuove icone multiple v2, più colori di personalizzazione del tema di sistema e altro ancora.

Insomma, Lawnchair 14 appare sempre più vicino a Pixel Launcher in termini di design, perfetto per chi ama un look minimale, ma anche tante personalizzazioni per chi si sente stretto a indossare Pixel Launcher.

Come installare Lawnchair 14

Ribadiamo che Lawnchair 14 è disponibile in beta al momento. Potete scaricarlo e installarlo manualmente tramite il link che trovate in basso. Una volta scaricato il file sul vostro dispositivo vi basterà aprirlo e procedere con l'installazione. Potrebbe essere necessario concedere il permesso all'installazione al browser con il quale l'avete scaricato.