Arriva oggi OnePlus 12, e non sarà certo da solo!

23 gennaio ore 15:00: ecco la data e l'ora ufficiali della presentazione di OnePlus 12, che come si intuisce bene dalla copertina del video qui sotto non sarà da solo.

Sappiamo infatti già da tempo che quest'oggi saranno lanciati sul mercato globale due smartphone, OnePlus 12 (già annunciato in Cina a inizio dicembre 2023) e OnePlus 12R, ma assieme a loro arriveranno anche gli auricolari OnePlus Buds 3.

Al netto quindi di qualche possibile ritocchino alle specifiche per il nostro mercato, ciò che davvero siamo curiosi di conoscere è il prezzo. In base a quanto visto finora in Cina sembrano tutti dispositivi molto appetibili, e sappiamo anche che c'è una ghiotta promo di lancio legata a OnePlus 12 che permette di avere in omaggio anche delle cuffie del valore di ben 549€; ovvio quindi che il telefono non potrà costare di meno, ma il punto è: quanto di più?

Per scoprirlo sintonizzatevi qui, su SmartWorld.it, oggi pomeriggio a partire dalle ore 15, per tutti i dettagli sulla famiglia OnePlus 12, e non solo.