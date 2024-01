In arrivo un nuovo pieghevole e potrebbe essere il più economico

Tecno è un brand che non tutti conoscono , ma abbiamo avuto modo di testare alcuni suoi smartphone recentemente: in particolar modo abbiamo recensito due suoi smartphone pieghevoli , il Tecno Phantom V Flip e il Tecno Phantom V Fold , che hanno sorpreso per alcune soluzioni peculiari.

Lo smartphone è stato individuato su Geekbench con il suo codice AE10, che è stato visto anche nel suo IMEI, e, leggendo le informazioni riguardanti il processore, sembrerebbe animato dal MediaTek Dimensity 9000+, come il suo predecessore.

La scelta di mantenere lo stesso SoC dell'anno passato potrebbe implicare un prezzo non superiore a quello del modello dello scorso anno, che costava circa 1.000€ al cambio.

Inoltre, dovrebbe mantenere i 12 GB di RAM, come mostrato dall'immagine, ma uscire con Android 14.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli sullo smartphone, che probabilmente potremo scoprire al MWC 2024 di Barcellona, però rimane il fatto che l'azienda non vende ufficialmente i suoi dispositivi nel nostro Paese, ma solo in altri continenti come il Sud America, l'Africa e l'Asia.