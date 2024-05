In arrivo un nuovo smartphone con lo stilo, ma non si tratta di un Samsung

Probabilmente il Motorola Moto G Stylus 2024 seguirà la tradizione e verrà lanciato nella fascia media , dove c'è una concorrenza agguerrita: per questo è importante seguire la nostra lista di migliori smartphone , costantemente aggiornata e divisa per fasce di prezzo, dove trovare il proprio smartphone ideale.

Infatti, sembra che Motorola sia pronta a lanciare nuovamente la sua linea Moto G Stylus : come riportato in esclusiva da AndroidHeadlines , sono fuoriusciti dei video promozionali e delle immagini ufficiali del Moto G Stylus 2024 , che non si discostano dai render realizzati a gennaio .

Motorola è una di quelle poche aziende che in passato aveva lanciato degli smartphone che avevano lo stilo al loro interno, cioè la serie Stylus. Il loro punto di forza era proprio il non essere dei top gamma : in questo modo l'azienda offriva al mercato la possibilità di avere un dispositivo con la penna senza un ingente esborso economico.

Le immagini che sono state pubblicate non hanno una qualità elevata, ma da queste si possono apprendere dei dettagli interessanti sullo smartphone, a partire dal fatto che una delle colorazioni disponibili sarà il beige, sebbene non si conosca il nome ufficiale.

Del dispositivo è possibile apprezzare le cornici sottili, seppur non simmetriche, e il foro centrale per la fotocamera, inserito all'interno di un display pOLED da 6,7 pollici e con refresh rate a 120 Hz. I tasti del volume e di accensione sono posti sul lato destro e ci fanno intendere che non avrà un sensore di impronte laterale, ma sotto il display.

Sul retro si possono notare le due fotocamere poste verticalmente, delle quali sappiamo che la principale è da 50 MP con OIS, come menzionato in uno dei video promozionali riportati dal sito. Infine, sui lati corti si hanno gli speaker stereo e nell'angolo in basso a destra si può estrarre lo stilo.

Al momento non è stata ancora resa nota la data di lancio del prodotto né il prezzo a cui sarà venduto, ma è plausibile pensare che sarà lanciato sul mercato a cavallo tra maggio e giugno, come successo con il suo predecessore: non sappiamo con certezza se sarà disponibile in Italia.