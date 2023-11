Il "miracolo" che ha fatto risparmiare 95 petabyte agli utenti Android!

Abbiamo già avuto modo di parlare di alcune ottimizzazioni importanti che Google ha introdotto, in particolare con ART, ma un recente post sul blog degli sviluppatori Android fa luce su quanto sia stato enorme il loro impatto.

Secondo i dati di Google, l'ultimo aggiornamento di ART, che è già disponibile su tutti gli Android dalla versione 12 in poi, ha consentito di risparmiare in media 50-100 MB di spazio di archiviazione per ogni dispositivo, grazie a una riduzione del 9,3% nelle dimensioni del codice prodotto da ART, il tutto ovviamente senza impattare negativamente le prestazioni.