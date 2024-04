Yahoo scommette sull'IA e punta Artifact, l'app di notizie dei co-fondatori di Instagram

Mike Krieger e Kevin Systrom, co-fondatori di Instagram, qualche tempo fa lanciarono Artifact, una piattaforma di notizie basata sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, nel mese di gennaio, fu annunciata la chiusura del servizio: "Abbiamo costruito qualcosa che un gruppo centrale di utenti ama, tuttavia abbiamo concluso che l'opportunità di mercato non è abbastanza grande da giustificare investimenti continui in questo modo", affermò il CEO Kevin Systrom. Presto, però, le cose potrebbero ulteriormente cambiare.

Difatti, Yahoo sembra intenzionata ad acquisire la tecnologia di Artifact, con Mike Krieger e Kevin Systrom pronti a ricoprire il ruolo di "consulenti speciali". Gli altri cinque dipendenti di Artifact, invece, avrebbero già preso strade diverse. Per il momento, le due parti in causa hanno rifiutato di aggiungere dettagli, a partire dal costo della possibile operazione. In ogni caso, sembra che ci sia qualcosa di concreto che bolle in pentola, con Yahoo che pare convinta della bontà del progetto.