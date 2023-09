Spazio su cloud illimitato? Con il 70% di sconto su Aruba Drive e la fibra Aruba si può fare!

Questa versatilità consente di abbinare alle classiche offerte Internet anche soluzioni diverse, ed è quanto sta accadendo ora con l'ultima promo. Se decidete infatti di passare all'operatore per la vostra fibra, avrete diritto al 70% di sconto su Aruba Drive , il servizio di archiviazione cloud che offre spazio illimitato , un dominio personalizzato e 5 caselle di posta da 1 GB.

Aruba non è solo uno degli operatori fibra (ecco la sua copertura ) dalle offerte più convenienti sul mercato, ma anche una società che offre servizi di Web hosting , cloud, SPID, PEC e pratiche online .

Ma come funziona questa offerta? Semplicissimo, andate sulla pagina di Aruba Fibra e acquistate una delle offerte, per esempio Fibra Aruba All-in Promo a 19,89€/mese per sei mesi.

Durante l'ordine, richiedete Aruba Drive e all'attivazione della connessione riceverete una email con il codice sconto del 70% che sarà valido per il canone del primo anno del servizio e potrà essere associato anche ad altre promozioni eventualmente attive (ma che sarà valido solo fino al 31 dicembre 2024).

In caso vi chiediate cosa sia Aruba Drive, è un servizio che mette a vostra disposizione uno spazio cloud illimitato per accedere a documenti, foto e video da qualunque luogo e dispositivo, e che vi permette di condividerli con chi volete. Con Aruba Drive inoltre i vostri dati sono sempre al sicuro perché crittografati e conservati su data center in Italia.

Il servizio offre tre tipi di piani (tutti i prezzi sono IVA esclusa):