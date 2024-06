"Ascolta questa pagina" arriva su Chrome per Android: come funziona

Google Chrome è uno dei migliori browser in assoluto , e questo vale per tutte le piattaforme sulle quali è disponibile. Nel corso del tempo abbiamo visto Google curare particolarmente il suo supporto software, e proprio in questo contesto arrivano delle novità.

La funzionalità in questione si chiama "Ascolta questa pagina". Come potete vedere dagli screenshot in basso, la funzionalità è raggiungibile dal menù contestuale associato a ogni pagina web visitata con Chrome, quella accessibile selezionando i tre puntini in alto a destra nell'interfaccia di Chrome per Android.

Quando si avvia "Ascolta questa pagina" si vedrà un'interfaccia in sovrimpressione che parte dal basso, dove troviamo le informazioni sul contenuto in riproduzione. Questa interfaccia prevede anche la sua espansione, per mostrare i controlli multimediali del contenuto che si sta ascoltando.

Sarà possibile riavviare e mettere in pausa la riproduzione, ma anche mandare avanti o indietro rapidamente la riproduzione.

Vi sono inoltre delle opzioni aggiuntive: in basso a destra potrete accedere al menù per attivare o meno l'evidenza del testo letto in tempo reale. In basso a sinistra potrete invece accedere al menù per personalizzare la velocità di riproduzione. Sarà possibile scegliere tra diverse alternative, tra 0,5x e 4x.

La novità che abbiamo appena visto è anche compatibile con la traduzione e con l'avvio tramite comandi vocali a Google Assistant.

Ribadiamo che si tratta di una funzionalità che al momento è disponibile solo nella versione Android di Chrome (anche per coloro che hanno la stabile), anche se abbiamo visto Google testarla anche su Chrome desktop.