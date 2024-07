Ecco le prime immagini di Ask Photos, la nuova straordinaria funzione di Google Foto

All'annuncio, la GrandeG aveva anticipato che lo strumento sarebbe arrivato nei prossimi mesi, ma qualcuno lo ha già ricevuto per testarlo. Ecco come appare sul telefono.

Una delle applicazioni più entusiasmanti di Gemini annunciate al Google I/O di quest'anno è Ask Photos , una funzione integrata in Google Foto che consentirà di trovare immagini specifiche tramite una ricerca testuale .

Le prime immagini Ask Photos in Google Foto

Come abbiamo anticipato, Ask Photos è una funzione di Google Foto alimentata da Gemini che consente di trovare una foto semplicemente inserendo una descrizione.

Annunciato a maggio 2024, lo strumento sembra incredibile per efficacia. Per esempio, se non ti ricordi la targa della tua auto basta scrivere "targa" o "auto" e se tra le immagini è presente una foto della tua auto lui la mostrerà.

Durante l'evento Google aveva anticipato che l'interfaccia della funzione era soggetta a cambiamenti, e ora un utente ha avuto la possibilità di provare una versione pre-release, e ha inviato gli screenshot a 9to5Google.

Come si vede dalle immagini condivise, Google sta testando Ask Photos su un numero limitato di dispositivi in cerca di feedback, ma la novità interessante è il funzionamento dello strumento.

Ask Photos appare all'interno della scheda Cerca nell'app Google Foto. Accanto alla barra di ricerca, gli utenti vedranno un pulsante Ask (chiedi) con il logo Gemini, proprio sopra ai volti dei parenti alle categorie delle immagini presenti in galleria.