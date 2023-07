Assassin's Creed Codename Jade, la closed beta inizierà dal 3 agosto

Ubisoft ha annunciato che la closed beta di Assassin's Creed Codename Jade annunciata lo scorso giugno aprirà il 3 agosto 2023 su dispositivi mobile iOS e Android. Per partecipare occorrerà registrarsi sul sito ufficiale del gioco. A questo proposito, visto che si tratta di una beta a numero chiuso, l'iscrizione non garantirà automaticamente l'accesso. In ogni caso, si tratta di una bella opportunità per provare gratuitamente il nuovo capitolo della celebre saga, stavolta progettata per dispositivi mobile.

Entrando nei dettagli del gioco, i giocatori avranno la possibilità di esplorare la Cina risalente al terzo secolo a.C. Difatti, si potranno visitare le prestigiose dinastie dell'Oriente, difendere la Grande Muraglia e scoprire i segreti dei guerrieri di terracotta nonché i paesaggi mozzafiato di Xianyang, il centro imperiale. Del resto, nel comunicato stampa si può leggere che "Dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell'impero alla capitale imperiale di Xianyang, viaggiate in un mondo pieno di storia e pericoli nascosti. Difendetevi dagli Xiongnu e lavorate per smantellare le cospirazioni, assumendovi sempre maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide".