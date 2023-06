Assassin's Creed è vivo e vegeto: Ubisoft mostra Mirage e altri 2 titoli della serie

Per Assassin's Creed Mirage arriva quindi il nuovo gameplay che trovate proprio qui sopra, il quale vi fornisce una ricca idea di come sarà l'esperienza di gioco. Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage uscirà il 12 ottobre 2023 su PS5 , PS4 , Xbox Series X | S , Xbox One e Amazon Luna, oltre che su PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.

Oltre a questo, Ubisoft ha anche annunciato Assassin's Creed Nexus VR. Si tratta del è il primo titolo in realtà virtuale AAA del franchise, il quale consente di incarnare i leggendari maestri assassini e di eseguire fisicamente le loro azioni in un gioco completo.

Il gioco sarà disponibile sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro. I personaggi preferiti saranno giocabili in Assassin's Creed Nexus VR, tra cui Ezio Auditore da Firenze nell'Italia rinascimentale, Kassandra nell'Antica Grecia e Connor nell'America coloniale, in una storia completamente nuova costruita da zero per la realtà virtuale. Qui sotto trovate un primo trailer del gioco.