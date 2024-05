È già polemica su Assassin's Creed Shadows, ma i protagonisti sono meno banali (e in parte più realistici) di quanto pensiate

Ubisoft ha infine svelato il nuovo capitolo di una delle sue saghe di maggior successo. Il nuovo capitolo della serie cominciata con Desmond e Altair si intitola Assassin's Creed Shadows , e come già anticipato dalla stessa Ubisoft, è ambiento in Giappone . Più nel dettaglio, il nuovo gioco della serie è ambientato nel XVI secolo, durante il tardo periodo Sengoku , detto anche "degli Stati belligeranti", un arco temporale caratterizzato da feudi costantemente in guerra tra di loro e battaglie campali , quelle che avrebbero poi portato il Giappone nel periodo Edo. Il terreno perfetto per gli assassini della Confraternita, come si intuisce anche dal trailer di presentazione.

Il trailer di presentazione ufficiale

I protagonisti del nuovo capitolo

Il Samurai Africano

Mettiamola così: non è certo obbligatorio conoscere la storia del Giappone. Non è una cosa che viene neanche minimamente accennata durante la scuola dell'obbligo, e se non si è seguito un percorso di studi che riguardasse anche solo da lontano la storia (in generale) è difficile incapparvi. No, aver giocato a Ghost of Tsushima o aver visto Shogun su Disney+ non conta.

Nel 1579, ovvero nel XVI secolo (la cornice di gioco di Assassin's Creed Shadows quindi), giunse in Giappone Yusufe, servitore di origine africana del gesuita Alessandro Valignano. Come riportato banalmente anche da Wikipedia, fu probabilmente la prima persona di colore a giungere sulle coste giapponesi. Oda Nobunaga, un generale che all'epoca dominava buona parte della nazione, ne rimase così affascinato da liberarlo, donandogli una casa e una katana. Nella cultura giapponese dell'epoca, una katana era ben più di una semplice spada: era un simbolo, tant'è che si parla di Yusufe, il cui nome diventò Yasuke, come di un vero e proprio samurai. Tra gli scritti dell'epoca c'è chi rimarca la sua altezza di un metro e novanta, un dettaglio non da poco!

Nel trailer di Assassin's Creed Shadows, si rimarca proprio questo punto: Yasuke è la quota "muscoli" del nuovo capitolo, tant'è che la sua figura torreggia sul campo di battaglia e negli altri contesti visti nel filmato.

Si tratta insomma di una figura storica, e non di un personaggio qualsiasi buttato nella mischia.

Si poteva scegliere un samurai classico? Certo, ma quanto ci sarebbe voluto prima di vedere orde di flamer etichettare il nuovo gioco di Ubisoft come un clone di Ghost of Tsushima? È una domanda retorica: la risposta è molto poco.