L'assistente AI arriva su Adobe Reader e Acrobat: ecco cosa può fare

La novità è stata distribuita in beta e permette diverse funzionalità. Andiamo a vederle insieme:

L'assistente suggerisce automaticamente domande e risposte analizzando il contenuto del PDF, nonché riepiloghi automatici dei contenuti.

domande e risposte analizzando il contenuto del PDF, nonché riepiloghi automatici dei contenuti. La generazione dei riassunti automatici viene fatta in un formato ottimizzato per la lettura.

viene fatta in un formato ottimizzato per la lettura. L'assistente prevede la proposizione di citazioni e riferimenti che supportano quando generato dall'intelligenza artificiale.

che supportano quando generato dall'intelligenza artificiale. L'assistente è in grado di proporre link per collegarsi rapidamente a parti diverse del testo in base alla loro rilevanza. Questa funzionalità si rivelerà utile per i testi lunghi.

per collegarsi rapidamente a parti diverse del testo in base alla loro rilevanza. Questa funzionalità si rivelerà utile per i testi lunghi. Possibilità di richiedere l'output generato dall'assistente in diverse forme , in modo da essere compatibile con diverse tipologie di contenuti, come ad esempio email, presentazioni o testi semplici.

generato dall'assistente in , in modo da essere compatibile con diverse tipologie di contenuti, come ad esempio email, presentazioni o testi semplici. Nessun dato degli utenti viene memorizzato sui server Adobe, così come nessuno dei dati personali degli utenti e dei loro documenti viene usato per addestrare l'assistente.

degli utenti viene sui server Adobe, così come nessuno dei dati personali degli utenti e dei loro documenti viene usato per addestrare l'assistente. Le potenzialità dell'assistente AI di Adobe non sono solo dedicate ai file PDF, ma sono compatibili anche con file Word, PowerPoint e trascrizioni di riunioni.

La tecnologia AI Assistant sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico alla base di Acrobat Liquid Mode che supporta esperienze di lettura responsive per i PDF su dispositivi mobili.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in versione beta. AI Assistant sarà disponibile tramite un nuovo piano di abbonamento aggiuntivo, ma le funzionalità beta sono disponibili gratuitamente per gli abbonati di Acrobat Standard e Pro Individual e Teams, sia su desktop che sul web in inglese, con il supporto di altre lingue in arrivo.