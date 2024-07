L'assistente AI di Amazon entra in azione: Rufus debutta in USA

Un assistente personale per tutti i vostri acquisti su Amazon, qualcosa che fino a qualche anno era solo immaginabile ora è realtà, almeno per gli utenti statunitensi. Rufus sta arrivando per tutti, l'assistente AI di Amazon. Nelle ultime ore infatti ci sono giunte notizie del debutto ufficiale di Rufus, il nome che ha dato Amazon al suo assistente AI per lo shopping sulla sua enorme piattaforma di e-commerce.

A cosa serve Rufus su Amazon

L'animazione che vedete qui sotto mostra in una maniera abbastanza esaustiva come funziona Rufus su Amazon. Si tratta ovviamente di un assistente intelligente in grado di aiutare gli utenti nelle loro scelte di acquisto sulla piattaforma di e-commerce. Rufus basa il suo funzionamento sulle informazioni relative alle inserzioni dei prodotti di Amazon, le recensioni e le domande e risposte della community, insieme ad alcune informazioni dal web. In questo modo l'assistente elabora risposte sempre più accurate per gli utenti Amazon che gli chiedono supporto. Rufus è capace di rispondere a qualsiasi domanda venga in mente agli utenti Amazon. Vediamo qualche esempio concreto: Chiedere consiglio in merito a uno specifico prodotto da acquistare. Della serie "Questa macchina del caffè che voglio acquistare è facile da manutenere?"

Chiedere consiglio su quale prodotto acquistare in una specifica categoria, magari andando a vedere quali sono i migliori modelli per lo specifico prodotto che si intende comprare.

Chiedere una lista di prodotti che potrebbero essere utili nell'organizzazione di una festa in piscina.

Chiedere aggiornamenti o altri dettagli in merito allo stato dell'ordine.

Ma non finisce qui, perché Rufus si attiva automaticamente anche accedendo alla singola pagina di un prodotto. Ad esempio, Rufus suggerirà delle domande sensate quando si sta consultando la pagina di uno smartwatch, come quanto dovrebbe durare l'autonomia. E per finire, Rufus è anche in grado di fornire risposte in merito a questioni che esulano i prodotti su Amazon. Nell'esempio che vedete in basso, l'utente ha chiesto informazioni in merito ai candidati in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, e ha ricevuto come risposta delle informazioni attinenti. Inoltre, ha ricevuto anche dei suggerimenti in merito a testi da acquistare che trattano del diritto all'aborto e al controllo delle armi, due tematiche molto calde nel dibattito politico degli Stati Uniti. Insomma, avete capito che Rufus è proprio del livello dei più attuali chatbot con intelligenza artificiale, ed è sicuramente specializzato per i prodotti della piattaforma. Potrebbe sostituire proprio quella persona in famiglia (che magari siete proprio voi) alla quale vengono chiesti continuamente consigli sui migliori prodotti tecnologici da acquistare su Amazon.

Chi può usare Rufus

Come menzionato sin dal titolo, Rufus è attualmente disponibile solo per gli utenti statunitensi. A inizio anno è stato distribuito per un ristretto numero di utenti in USA, e ora sta arrivando per tutti. Sarà possibile usarlo direttamente dall'app Amazon Shoppping. Quando arriverà in Italia? Al momento non abbiamo informazioni ufficiali in merito. Potrebbe accadere nell'ultima parte dell'anno, o direttamente nei primi mesi del 2025. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

