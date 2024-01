Discover, fotocamera e finestre popup: il nuovo Assistente con Bard spunterà da ogni angolo del telefono

Se il 2023 è stato l'anno dell'IA generativa, per Google sono stati 12 mesi frenetici, durante i quali si è passati dal disastro della presentazione di Bard a marzo (costato un tonfo in borsa dell'8% per una risposta sbagliata) alla presentazione del nuovo modello Gemini di dicembre.

Per il 2024, aspettiamoci quindi che l'IA entri di prepotenza nei telefoni, e la novità più attesa è quindi il nuovo Assistente con Bard. Ora i ragazzi di 9to5Google sono riusciti ad attivare alcune linee di codice sperimentali nell'app Google, svelandoci cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Ribadiamo che queste funzionalità sono sperimentali e non sono ancora accessibili, m da quanto si può vedere Assistente con Bard sostituirà completamente l'Assistente sui dispositivi Android supportati. Sembra che quando arriverà, se proverete a chiamare l'Assistente Google verrete invitati a provare il nuovo Assistente con Bard: nella schermata che apparirà, potete toccare il pulsante Prova ora oppure scegliere Forse più tardi, in caso non vogliate perdere tempo.