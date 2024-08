Il nuovo Siri non è abbastanza: Apple starebbe lavorando a un'IA per una "forma di vita" differente

Sembra impossibile? Questo è quanto afferma Mark Gurman dalle pagine di Bloomberg: andiamo a scoprire quali sono le prospettive di questo progetto, ricordandovi come provare subito Apple Intelligence (che arriverà in Europa con un po' di ritardo).

Altro che il nuovo Siri potenziato da Apple Intelligence (e ChatGPT): la casa di Cupertino avrebbe intenzione di creare un nuovo assistente IA appositamente per i suoi nuovi dispositivi robotici come il presunto HomePod con schermo .

Un nuovo assistente IA di Apple per un nuovo tipo di forma di vita

Tra queste, un Siri di nuova generazione, che dovrebbe essere più intelligente e interagire in modo naturale, anche grazie all'integrazione parziale con ChatGPT (queste funzioni dovrebbero però arrivare, anche oltreoceano, non prima del 2025).

I progetti di Apple per una serie di nuovi dispositivi robotici

Con questo in mente, dall'HomePod con schermo si potrebbe arrivare a una serie di robot mobili , sulla falsariga di Astro di Amazon , e persino a roboot umanoidi, nella prossima decade (esatto, come Optimus di Tesla ).

Dell'HomePod con schermo e braccio robotico abbiamo già ampiamente parlato: Gurman riporta che questo sarebbe il primo di una serie di dispositivi robotici che dovrebbero risolvere alcuni problemi definiti da " primo mondo ", come la possibilità di accedere a un computer o partecipare a una videoconferenza anche se non è nelle vicinanze o hai le mani occupate. Oppure controllare qualcosa in casa quando si è fuori.

Non tutti sono convinti

Per alcuni osservatori, queste ipotesi non sembrano realistiche, e si chiedono perché mai creare un assistente IA separato e non rimarchiarlo Siri. Inoltre Gurman non lo dice, ma ci aspettiamo che questa IA sarà più avanzata di Siri: perché non approfittare del lancio di Apple Intelligence per creare direttamente un nuovo assistente IA?

Probabilmente Apple vuole tenere separate le sue "forme di vita": da un lato iPhone e Mac, dall'altro i nuovi dispositivi robotici, con il rischio però di fare un po' confusione.

Chiariamo subito che siamo nel campo delle ipotesi e per quanto provenienti da una fonte affidabile queste sono anticipazioni.

È anche possibile che Apple cambi idea, ma nondimeno la prospettiva è incredibilmente affascinante: dopo l'addio alla Apple Car e un lancio non proprio entusiasmante per Vision Pro, la casa della mela ha senz'altro bisogno di mostrare di saper nuovamente innovare.