Anche a voi la tastiera Gboard o le sue lettere sono diventate improvvisamente minuscole?

Su diversi thread su Reddit sono infatti apparse diverse segnalazioni del problema, che si palesa in due modi diversi. Il primo riguarda le dimensioni della tastiera , che viene attivata in modalità a una mano ma ridotta così tanto da diventare inutilizzabile (immagine sotto).

C'è un curioso bug che sta affliggendo da qualche giorno alcuni proprietari di Google Pixel e che riguarda la popolare tastiera Gboard: diventa minuscola, o sono i caratteri dei tasti a diventarlo (Gboard non vi soddisfa? Ecco le migliori tastiere per Android ).

Il secondo riguarda invece i caratteri. Per alcuni, infatti l'altezza della tastiera Gboard resta invariata, ma le lettere si rimpiccioliscono drasticamente, con i numeri nell'angolo in alto a destra così piccoli da risultare illeggibili. Anche le icone della barra degli strumenti di Gboard, che consentono di accedere a varie funzioni come la digitazione vocale, diventano minuscole (immagine sotto).