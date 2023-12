ASUS regala Android 14 stabile a Zenfone 10: parte il rollout per tutti

Da oggi in poi anche gli utenti ASUS possono considerarsi fortunati , visto che sono tra i primi a provare la nuova generazione di Android in versione stabile. Nelle ultime ore infatti il major update ad Android 14 è stato distribuito per ASUS Zenfone 10 .

Nelle ultime ore infatti proprio ASUS ha annunciato che l'aggiornamento ufficiale ad Android 14 in versione stabile è stato avviato per Zenfone 10, il suo più recente top di gamma. L'update fa riferimento alla build 34.1004.0204.65 . ASUS ha specificato che sarà possibile aggiornare per coloro che hanno uno Zenfone 10 aggiornato almeno alla versione 33.0220.0220.101.

Ma arrivano anche delle novità esclusive da parte di ASUS, come l'aggiornamento di gran parte delle app di sistema e la possibilità di personalizzare il widget orologio nella schermata di blocco. Arriva anche un aggiornamento per il calcolo dell'autonomia residua.

Non mancano fix a funzionalità di Zenfone 10, come quella che dovrebbe migliorare la stabilità della connettività Bluetooth, e anche la resa degli speaker audio. Infine, è stato anche aggiornato il menù spegnimento di Zenfone 10, il quale ora mostra correttamente le opzioni di riavvio e spegnimento del dispositivo. Questo major update non cambia lo stato del bootloader, il quale rimane bloccato su Zenfone 10, di fatto continuando a impedire l'acquisizione dei permessi di root.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Anche se ASUS ha chiarito che il rollout avviene per gruppi di unità, accomunate dal seriale, e questo potrebbe implicare un'attesa di qualche giorno per vedere il proprio Zenfone 10 aggiornarsi.