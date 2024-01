Il portatile con la cerniera, mini PC NUC, occhiali AR, Wi-Fi 7 e una marea di laptop: è il CES targato ASUS

Andiamo a scoprirli tutti, riservando un posto d'onore al portatile Zenbook Duo (2024) , il primo al mondo alimentato da IA con doppio schermo tocuh OLED da 14 pollici, e il monitor ZenScreen Fold OLED , il primo monitor portatile OLED al mondo in grado di offrire una superficie di lavoro fino a 17,3 pollici.

ASUS si presenta al CES in grande stile, presentando una serie di portatili , sia gaming della serie TUF che VivoBook e Zenbook per la produttività, ma anche i nuovi mini PC NUC , gli occhiali AR AirVision M1 e un nuovo sistema mesh Wi-Fi 7 .

ASUS TUF Gaming

ASUS TUF Gaming A16 FA607, ASUS TUF Gaming F16 FX607

Schermo: F16/A16: 16" IPS FHD (1920 x 1080), 16:10, 165Hz / 3ms 100% sRGB (supports PSR & overdrive) / 16" IPS 2.5K (2560 x 1440), 165Hz / 3ms, 100% sRGB (PSR & overdrive)

Processore: F16: Intel Core i7 processor 13650HX A16: AMD Ryzen 9 7845HX

GPU: F16: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU A16: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

: fino a 32 GB DDR5 4800 MHz Archiviazione : Fino a 2 TB PCIe 4.0 SSD

1 x Thunderbolt 4, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort / PD), 2 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x 1 Gbps LAN, 1 x 3.5 mm Batteria: 90 Wh

90 Wh Dimensioni: F16/A16: 35.49 x 25.19 x 2.215~2.825 cm

Peso: F16/A16: 2.27 kg



I nuovi portatili della serie TUF sono caratterizzati da un nuovo chassis, che per i modelli A16 e F16 è in Jaeger Gray, caratterizzato dal logo TUF inciso a laser, e Mecha Gray, con il logo in rilievo.

ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17 (FX507/707 e FA507/707)

Schermo: A15: 15" IPS 2.5K, 165 Hz / 3 ms, 100% sRGB

Processore: F15/F17: Intel Core i9 13900H A15/A17: AMD Ryzen 8000 series

GPU: A15: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

: fino a 32 GB DDR5 4800 MHz Archiviazione : Fino a 2 TB PCIe 4.0 SSD

1 x Thunderbolt 4, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort / PD), 2 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x 1 Gbps LAN, 1 x 3.5 mm Batteria: 90 Wh

90 Wh Dimensioni:

A15: 35.49 x 25.19 x 2.245~2.495 cm

Peso:

A15: 2.2 kg



C'è anche il ritorno del TUF Gaming A15, con una CPU aggiornata e memoria DDR5, portando un nuovo livello di prestazioni ai giocatori mainstream.

SUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi, scheda grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 40 Series BTF White Edition e GT302 White

L'ecosistema ASUS Advanced BTF, svelato al Computex 2023, offre un sistema di connettori nascosti che consente assemblaggi più ordinati con meno cavi visibili.

TUF Gaming Z790-BTF WiFi White Edition stabilisce nuovi standard in termini di design Advanced BTF ed è anche la prima scheda madre TUF Gaming bianca. Lo slot per la scheda grafica ad alta potenza e il dissipatore M.2 potenziato offrono capacità di alto livello, integrate dal QLED con rilevamento DRAM per una risoluzione dei problemi senza intoppi.

Gli utenti possono godere di una connettività superiore con l'antenna WiFi Q-White di ASUS, sperimentando un assemblaggio elegante e unificato grazie al suo design a connettore nascosto, perfettamente adatto alla GT302 White di TUF Gaming. Questa scheda madre bianca si armonizza senza problemi con la scheda grafica TUF Gaming GeForce RTX 40 Series BTF White Edition, formando un potente sistema unificato, senza la necessità di connessioni esterne.