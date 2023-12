ASUS Chromebook Plus ufficiale: Chrome OS di un altro livello, già in sconto di 100 euro su Amazon

Alla fine di quest'anno abbiamo assistito alla nuova mossa di Google nei confronti di Chrome OS, il suo apprezzato e leggero sistema operativo per PC e notebook. Stiamo parlando di Chromebook Plus, una certificazione destinata a tutti quei dispositivi dotati di Chrome OS che presentano specifiche hardware di rilievo. E proprio in questo contesto, ASUS ha presentato il suo primo Chromebook Plus. Si tratta di un dispositivo dalla scheda tecnica importante, che però mantiene la filosofia Chromebook con un prezzo appetibile. Andiamo a vederlo insieme nel dettaglio. Canale Telegram Offerte

ASUS Chromebook Plus (CX3402): Caratteristiche Tecniche

Display : NanoEdge 14" full HD (1.920 x 1.080 pixel) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio pari al 80%, cerniera lay-flat a 180°

: NanoEdge 14" full HD (1.920 x 1.080 pixel) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio pari al 80%, cerniera lay-flat a 180° Processore : Intel Core i3-1215U 1.2 GHz (10M Cache, up to 4.4 GHz, 6 cores)

: Intel Core i3-1215U 1.2 GHz (10M Cache, up to 4.4 GHz, 6 cores) GPU : Intel UHD

: Intel UHD RAM : 8GB LPDDR5

: 8GB LPDDR5 Storage interno : 256 GB UFS

: 256 GB UFS Connettività : Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card

: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card Audio : speaker, microfono con supporto a Google Assistant nativo

: speaker, microfono con supporto a Google Assistant nativo Webcam : 1080p FHD con switch per la privacy

: 1080p FHD con switch per la privacy Porte : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack

: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack Tastiera : retroilluminata con corsa dei pulsanti pari a 1,4mm

: retroilluminata con corsa dei pulsanti pari a 1,4mm Batteria : 50WHrs, 3S1P, autonomia di 10 ore

: 50WHrs, 3S1P, autonomia di 10 ore Peso : 1,44 kg

: 1,44 kg Dimensioni : 32,64 x 21,43 x 1,87 cm

: 32,64 x 21,43 x 1,87 cm Materiali: MIL-STD 810H Si tratta dunque di un dispositivo particolarmente interessante per la serie Chromebook Plus, con alcuni comparti hardware compatibili con i PC di fascia alta che arrivano con Windows. Il tutto è anche ottimizzato con le funzionalità esclusive di Google, tra le quali troviamo la Gomma Magica per personalizzare gli scatti fotografici. Guardando alla scheda tecnica di ASUS Chromebook Plus capiamo anche il senso della novità presentata da Google, il quale probabilmente consiste nel differenziare questa tipologia di dispositivi dagli altri sui quali è possibile installare manualmente Chrome OS per dargli una seconda vita. Vi ricordiamo comunque che anche alcuni modelli già sul mercato riceveranno il bollino Chromebook Plus, in questo articolo ne abbiamo parlato.

Uscita e Prezzo