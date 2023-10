ASUS lancia la nuova serie ROG x Evangelion, dedicata a Asuka e EVA-02

Per la serie ROG x Eangelion, ASUS si è concentrata su componenti di altissimo livello, che sono stati personalizzati (e a volte perfino riprogettati!) con l'estetica che riprende l'EVA-02. In particolare, abbiamo:

La nuova collezione ROG x Evangelion è destinata a catturare l'immaginazione dei fan di lunga data dell'anime: questa spettacolare serie di prodotti, in cui troviamo componenti PC e periferiche, combina prodotti già esistenti di ROG con l'estetica iconica di Evangelion, caratterizzata dalla classica combinazione di colori rossi e arancioni, con grafiche incredibilmente curate che celebrano Asuka e l'EVA-02.

Dopo il grande apprezzamento per la prima serie dedicata a Shinji ed EVA-01 , ASUS punta ancora su Evangelion , con la nuova, meravigliosa collezione ROG con Asuka ed EVA-02 .

Tastiera ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition : Con keycap e case ispirati a Evangelion, questa tastiera spicca per gli switch ottico-meccanici ROG X, e alto livello di e resistenza ad acque e polvere (certificazione IP57).

Mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition : Questo mouse offre un sensore da 36.000 dpi e un design ergonomico ispirato, con colori ispirati a EVA-02

Tappetino ROG Scabbard II EVA Edition: Questo tappetino offre una vasta superficie di movimento, un design ispirato a NERV ed EVA, e una resistenza superiore all'acqua, all'olio e alla polvere.

Disponibilità

I prodotti della collezione ROG x Evangelion saranno disponibili in serie limitata presso selezionati ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni potete consultare il sito dedicato alla collezione.